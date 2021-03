AstraZeneca : la France suspend le vaccin provisoirement

Alors, faut-il en avoir peur ? Vos avis sont partagés. “Je serais prêt, moi, à me faire vacciner par AstraZeneca si on me donne l’occasion”, dit un passant. “On a des doutes et on préfère attendre”, rétorque une autre. “Je pense qu’il aurait fallu un peu plus de temps pour pouvoir prendre du recul et savoir quelles sont vraiment les conséquences de ce vaccin sur les personnes susceptibles d’avoir des problèmes”. L’Agence européenne du médicament doit rendre son avis jeudi. L’utilisation du vaccin AstraZeneca est donc suspendue dans notre pays, jusqu’à cette date au moins.