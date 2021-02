AstraZeneca : que va changer ce vaccin ?

C'est le vaccin peu cher et facile à distribuer sur lequel l'Union européenne a parié pour accélérer la campagne de vaccination. Les doses sont très faciles à conserver au réfrigérateur et elles pourraient être administrées par les pharmaciens.

Qui pourra être vacciné ? En priorité, ceux qui l'attendaient le plus et qui sont les plus exposés, le personnel soignant de moins de 65 ans. "Tous les professionnels de santé et du médico-social quel que soit leur lieu de service, y compris en ville. Essentiellement, parce qu'on a besoin d'eux en première ligne", explique Pr Dominique Le Guludec, présidente du collège de la Haute autorité de santé. Deuxième catégorie, les personnes atteintes de comorbidité entre 50 et 64 ans. Pour ce nouveau vaccin, les plus de 65 ans ne sont donc pas prioritaires. Les essais cliniques les concernants sont, à ce stade, insuffisants.