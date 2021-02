AstraZeneca : un troisième vaccin en action

À peine livré, le vaccin d'AtraZeneca est déjà injecté à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Il est plus pratique d'utilisation que ceux de Pfizer et Moderna, et n'a pas besoin d'être conservé à des températures extrêmes. Pour cause, les 7 700 doses reçues cette nuit par les hospices civiles de Lyon ont été entreposées dans une simple chambre froide. "Dans la soirée, il y eu plus d'une centaine de personnes qui sont portées candidates pour recevoir le vaccin dès ce matin. Donc, on répond à une attente incontestablement", souligne le Dr Marc Bertin-Maghit, médecin anesthésiste-réanimateur retraité.