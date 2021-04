Autotests : demain en pharmacie, bientôt à l'école

L'épreuve du test nasopharyngé entre vos mains. Des autotests, permettant de vérifier vous-mêmes si vous êtes porteur du virus, seront en vente dès demain en pharmacie. D'abord au prix de 6 € l'unité, puis 5,20 € à partir du 15 mai. Seules les aides à domicile au contact de personnes fragiles pourront être remboursées à raison de deux autotests par semaine. Pour ce prélèvement nasal, l'écouvillon plus court et plus épais que celui d'un test PCR, ne doit être enfoncé qu'à quatre centimètres. Il faut ensuite effectuer plusieurs rotations dans chaque narine avec précaution. Vous devrez ensuite plonger l'écouvillon dans un liquide, puis en déposer quelques gouttes sur une bandelette. Quinze minutes plus tard, le résultat s'affiche.