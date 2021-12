Autotests en grande surface : y en aura-t-il assez pour le réveillon ?

Impossible de rater le message fièrement affiché dès l'entrée d'un supermarché Leclerc qui vend désormais des autotests. Il arrive à vendre plus de 50 en moins de 2 heures. "Très contente qu'ils y vendent en supermarché, car on n'en trouve plus dans les pharmacies", se réjouit une cliente. S'il y a autant de clients, c'est pour une très bonne raison. "Le prix. C'est vraiment intéressant parce qu'en pharmacie, c'est 5 euros le test, et là pour les acheter à 2 euros, ça nous incite à le faire régulièrement", témoigne une autre cliente.