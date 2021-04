Autotests en vente libre : en trouve-t-on facilement en pharmacie ?

Il s'agit d'autotests validés par les autorités sanitaires et mis en boîte par les distributeurs. Avec ceux-ci, le prélèvement dans le nez est moins profond et moins douloureux qu'un test PCR. Le résultat est ensuite obtenu en quinze minutes. Ces autotests sont vendus six euros la pièce, sans ordonnance, pour dépister plus fréquemment.