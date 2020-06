Beaucoup moins de gastro, de rhumes ou d'angines grâce aux gestes barrières

Les rayons de la pharmacie débordent de sirop pour la toux, pastilles pour la gorge et autres médicaments pour maux de tête et nez qui coule. "Nous n’en avons quasiment pas vendu pendant le confinement", constate Stéphanie Bunieski, préparatrice en pharmacie. Et pour cause, le taux de consultation de généralistes pour syndrome grippal a été divisé par deux selon le réseau Santé publique France.

Même constat pour les gastro entérites, les rhumes, les angines ou même les maladies infantiles comme la varicelle ou la rubéole : le respect des gestes barrières et le fait de rester chez soi les a fait nettement reculer.