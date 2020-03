Benjamin Rossi : "Les services d'hospitalisation sont quasiment devenus des soins intensifs"

Sur la situation de la Seine-Saint-Denis et celle de l'hôpital Robert Ballanger, le docteur Benjamin Rossi a affirmé que "la réanimation est débordée" et des "patients se retrouvent ventilés au bloc opératoire" par manque de place. "Les services d'hospitalisation sont quasiment devenus des soins intensifs" a-t-il ajouté par la suite. L'infectiologue fait savoir par la suite que la structure manque de personnel.



