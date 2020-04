Bilan quotidien de l’épidémie : comment interpréter les chiffres du nombre de morts ?

En 24 heures, 833 nouveaux décès supplémentaires ont été enregistrés, dont 605 à l’hôpital. C’est un record pour ces derniers jours. Le dernier pic de mortalité liée au Covid-19 avait été atteint vendredi 3 avril, avec 588 décès supplémentaires à l’hôpital en 24 heures. Depuis, il diminuait : + 441 samedi, + 357 dimanche. Les nouvelles admissions en réanimation, qui permettent d’évaluer l’efficacité des mesures de confinement, sont aussi reparties à la hausse, avec 478 nouvelles entrées enregistrées. Après un pic atteint le 1er avril et 771 nouvelles admissions en réanimation, elles avaient diminué, 502 samedi et 390 dimanche. Mais il est difficile de dire pour autant si l’épidémie s’intensifie de nouveau. D’autres pays, comme la Chine ou l’Italie, ont vu eux aussi leurs chiffres stagner ou baisser avant de remonter. D’autant que le nombre de lits en plus occupés en 24 heures est cette fois en baisse, avec au total 176 samedi, 140 dimanche et 94 ce lundi. En recul, l’évolution de la tension dans les hôpitaux reste tout de même toujours forte.



