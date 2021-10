Bronchiolite : 11 régions sur 13 désormais "en phase épidémique", la contagion progresse en France

Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme : après une année blanche due au Covid, les virus respiratoires devraient faire leur grand retour cet hiver avec une certaine virulence. On le voit déjà avec la bronchiolite qui touche les enfants de moins de deux ans. Dans son point hebdomadaire publié mercredi 27 octobre, Santé publique France note une "poursuite de l'augmentation forte et précoce des indicateurs de surveillance" de cette maladie respiratoire.

Courante et très contagieuse, la bronchiolite est la plupart du temps bénigne, et se soigne avec des séances de kiné respiratoire. Vincent Kunz, kinésithérapeute à Roubaix est ainsi en première ligne, mais cette année "l'activité est plus importante que ces dix dernières années et arrive beaucoup plus tôt", juge-t-il dans le 13H de TF1. "D'habitude, c’est vers novembre-décembre, mais le week-end dernier j'avais une dizaine de bébés, c'est beaucoup dès le mois d'octobre", poursuit-il.

Cette maladie respiratoire peut toutefois nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation. Ainsi, lors de la semaine du 18 octobre, 3342 enfants de moins de 2 ans ont été vus aux urgences pour bronchiolite, dont un tiers (1138) a ensuite dû être hospitalisé. Dans les deux cas, 9 sur 10 avaient moins d'un an. Deux semaines auparavant, on n'avait relevé que 1779 passages aux urgences d'enfants de moins de 2 ans pour bronchiolite, et 643 hospitalisations.