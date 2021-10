Bronchiolite : pourquoi le virus risque de beaucoup circuler cet hiver

Les maladies hivernales reviennent en force, et avec elles la bronchiolite. Cette maladie, courante et très contagieuse, qui provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante, touche déjà de nombreux nourrissons. Dans son bulletin hebdomadaire épidémiologique paru ce mercredi, Santé Publique France relève des "indicateurs en faveur d'un démarrage rapide et plus précoce de la circulation du virus par rapport aux autres années".

Au total en France métropolitaine, 1779 enfants de moins de deux ans ont été enregistrés aux urgences entre les 4 et 10 octobre, un chiffre en hausse de 38% par rapport à la semaine précédente. Parmi eux, 643 (36%) ont été hospitalisés. Deux régions particulièrement touchées passent en phase épidémique selon Santé Publique France : Grand-Est et Île-de-France.