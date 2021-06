Cancer du sein : vers un dépistage personnalisé

L'étude MyPeBS, c'est 85 000 femmes de plus de 40 ans à recruter dans toute l'Europe. En plus de la mammographie, chaque participante répond à un questionnaire : antécédents familiaux, environnement, hygiène de vie et profil génétique. L'idée est d'évaluer les risques individuels afin d'adapter la prévention et de prendre en charge à temps celles qui en ont le plus besoin. A l'inverse, le système actuel permet déjà d'éviter un décès sur cinq mais génère parfois trop d'examens ou pas assez.