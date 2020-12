Caroline Fourest : "J'aurais toujours plus confiance dans un vaccin approuvé par l'UE que dans un vaccin approuvé par l'Angleterre ou les États-Unis"

La journaliste, essayiste et réalisatrice Caroline Fourest trouve que ces premiers chiffres de France sont très significatifs et qu'ils disent déjà quelque chose. On a commencé par sélectionner en priorité les personnes des Ehpad plutôt que le personnel soignant, alors que nous avons un vaccin qui est difficile à transporter. Les médecins sont dans l'attente des doses du vaccin Moderna, qui lui, est plus simple à transporter. Si on commence par ceux auprès de qui il faut amener le vaccin, il faut inverser d'urgence la priorité et commencer par le personnel soignant qu'il est plus facile de vacciner. Et quand on aura Moderna, on pourra réinverser la priorité et aller vers les Ehpad. Si ce vaccin est si difficile à transporter, pourquoi ne pas mobiliser l'armée.