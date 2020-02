Carry-le-Rouet : les rapatriés de Wuhan retrouvent la liberté

Les tests de coronavirus effectués sur les 181 personnes rapatriées de Chine étaient tous négatifs. Ces derniers ont vécu en confinement depuis quinze jours à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône). La quarantaine s'achève donc peur eux. Des bus et des navettes ont été affrétés pour les transporter dans les gares et les aéroports. Tous emmènent avec eux un document attestant qu'ils ne sont plus contagieux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.