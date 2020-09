Ce qu’il faut savoir sur le vaccin contre la grippe

La grippe saisonnière arrive chaque année avec l'automne. Cette maladie a fait treize mille morts en 2019 dans l'Hexagone, sans jamais faire la une des journaux. Il existe pourtant un vaccin qui sera bientôt disponible. Et il est plus que jamais recommandé de se faire vacciner pour ne pas tomber malade et ne pas encombrer les hôpitaux, alors que le virus du coronavirus est toujours là.



