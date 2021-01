Ce que l’on sait des clusters dans les hôpitaux de Dieppe et Compiègne

En Seine-Maritime, depuis une flambée des cas à l'hôpital de Dieppe, le défi est de trouver des soignants pour remplacer le personnel malade du covid. Cent six agents sont en arrêt-maladie, ceux qui restent en poste sont épuisés. "C'est la catastrophe pour les effectifs dans les services. Les gens sont rappelés pour leur repos. On a annulé leurs congés. On demande à des gens de travailler 12 heures de suite alors que ce n'est pas souhaitable", évoque Bruno Ricque, cadre de santé et secrétaire général CGT à l'hôpital de Dieppe (Seine-Maritime). Pôle emploi a été sollicité pour trouver des renforts dans tout le département jusque chez les infirmiers libéraux. Une dizaine de professionnels devraient venir en soutien.