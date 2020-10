Ce que vous devez savoir sur le vaccin contre la grippe

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutera mardi 13 octobre. En 2019, cette maladie a tué treize mille personnes dans notre pays. Et dix millions de personnes se sont fait vacciner. Cette année 2020, il est encore plus important de se protéger pour éviter de surcharger les services de réanimation. Y aura-t-il assez de doses ? Combien coûte le vaccin ? Qui sera prioritaire ? Nos journalistes font le point sur ce sujet.



