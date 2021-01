Centres de vaccination : comment sont réparties les doses ?

À leur arrivée sur le sol national, c'est d'abord l'État qui prend en charge les vaccins. Il les répartit dans cinq plateformes logistiques et une centaine d'hôpitaux en fonction du nombre de personnes de plus de 75 ans, dans chaque département. Elles sont ensuite livrées dans les Ehpad selon le nombre de consentement recueilli que font remonter les pharmaciens, et depuis les hôpitaux vers des centres de vaccination en fonction de leur capacité comme le nombre de soignants mobilisés. C'est du moins ce qu'explique le ministère de la Santé.

Sur place, le personnel aimerait plus de transparence. Et pourquoi pas une répartition selon la circulation du virus. "On a l'impression que c'est aussi un petit peu le premier arrivé, premier servi. Il faut qu'on ait des règles(...), des critères d'information qui sont suffisamment précis. On les pondère en fonction effectivement de l'incidence. Ce sera autant de points gagnés contre l'épidémie", explique Dr Laurent Saccomano, président de l'URPS des médecins libéraux en région PACA.