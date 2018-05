VIDÉO - Ses bienfaits, son utilisation... Tout savoir sur le concombre

On préférera se procurer du concombre issu de l'agriculture biologique. Dans les magasins spécialisés bio, vous pourrez trouver du concombre au rayon des fruits et légumes et également dans les supermarchés classiques. Choisissez-le ferme mais pas dur sinon il sera amer, avec une peau bien verte et lisse. Préférez-le petit, il sera plus savoueux. Il peut se conserver au maximum 5 jours et de préférence au réfrigérateur pour qu'il reste croquant.