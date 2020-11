Ces chiffres qui montrent un léger repli de l'épidémie

Compte tenu d'un certain nombre de données, la situation semble bien s'améliorer au niveau national. Selon Santé publique France, le taux d'incidence correspondant au nombre de cas positifs au Covid-19 pour 100 000 habitants a été divisé par deux en quinze jours. Le taux de positivité a également baissé. Parmi toutes les personnes testées, 16% étaient positives lundi contre 21% il y a deux semaines.



Du côté des hôpitaux, la situation reste tendue. On ne peut pas dire le contraire. Le nombre de personnes hospitalisées est toujours très élevé avec près de 33 500 patients. C'est même plus que lors de la première vague. Mais en réanimation, on semble désormais atteindre un plateau, avec 4 900 malades lundi. Cela stagne depuis près d'une semaine.



Fin octobre, le chef de l'État avait averti que 9 000 patients seraient en réanimation mi-novembre. Ce mardi, on est donc très loin du compte. Soit les prévisions étaient catastrophistes, soit les mesures prises portent vraiment leurs fruits.