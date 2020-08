Ces jeunes qui veulent à tout prix faire la fête

Night-clubs fermés, concerts annulés, rassemblements festifs prohibés... Pour des milliers de jeunes en France, l’été n’a plus de goût. Alors beaucoup ont décidé de braver ces temps Covid et organisent leurs fêtes interdites au cours desquelles les gestes barrières sont pratiquement jetés aux oubliettes. Exemple dans la cité balnéaire de Saint-Palais-sur-Mer.



