Ces villes qui vaccinent déjà les plus jeunes

À première vue, Florian n'a rien à faire dans un centre de vaccination. Cet ingénieur de 45 ans n'a aucun problème de santé, mais il va quand même se faire vacciner. "J'ai pris rendez-vous", dit-il. Comme lui, plus de 1 000 Cannois de 40 à 49 ans sont inscrits pour être vaccinés. La plupart le seront à la mi-mai. Depuis le début avril, déjà, on vaccine ici tous les plus de 50 ans. Parce que 82% des plus de 70 ans sont déjà vaccinés et qu'il y a des doses suffisantes.