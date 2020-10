Chiffres Covid : l'addition trompeuse de Macron

En commençant son allocution, Emmanuel Macron a énoncé : "hier, 527 de nos compatriotes sont décédés du Covid-19". Après vérification, on a compris que le président avait cumulé deux données différentes. Dans le détail, le nombre de décès en 24 heures à l'hôpital est de 288, et de 235 dans les établissements sociaux et médicaux, y compris les Ehpad. Ce qui fait en tout 523 décès. Il faut noter néanmoins que cette dernière donnée est mise à jour deux fois par semaine par Santé Publique France. Ce qui veut dire qu'il y a eu 235 victimes, mais sur les quatre derniers jours. Donc, le bilan avancé par le chef de l'État est certes faux, mais il confirme une tendance haussière. À suivre également : l'Argentine confinée depuis sept mois ? et Manif géante anti-Macron en Turquie ?



Ce samedi 31 octobre 2020, Christopher Quarez, dans sa chronique "Le JT des infox", est revenu sur les chiffres du Covid énoncés par Emmanuel Macron lors de son allocution de mercredi soir. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 31/10/2020 présentée par Julie Hammett, sur LCI.