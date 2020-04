Chloroquine : efficace à 90%, vraiment ?

Le professeur Raoult a traité 1 061 patients à l'Hydroxychloroquine et à l'Azithromycine. L'âge moyen des malades traités était de 43,6 ans, et 46,4% d'entre eux était des hommes (493). Résultats : 973 personnes sont guéries en dix jours (91,7%). 47 patients présentaient toujours des signes du virus 10 jours plus tard. Mais au bout de quinze jours, seul un d'entre eux était toujours infecté. 10 patients ont été transférés en soins intensifs, 5 autres âgés entre 74 et 95 ans sont morts, 31 ont dû être hospitalisés pendant au moins dix jours. Aujourd'hui, 25 sont guéris et 126 sont toujours à l'hôpital. Le professeur Raoult conclut donc que la combinaison Hydroxychloroquine et Azithromycine est un traitement sûr et efficace pour le Covid-19. Mais l'étude ne fait pas du tout l'unanimité auprès des médecins français.



Ce vendredi 10 avril 2020, Claire Sergent, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle de l'étude du professeur Raoult. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 10/04/2020 présentée par Amélie Carrouer sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas, remplacé ce soir par Amélie Carrouer, apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.