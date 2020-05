Cinq millions de personnes contaminées dans le monde, comment le virus se déplace-t-il ?

Sa propagation, ses nouveaux foyers... Les jours, qui passe, nous apprennent un peu plus sur l'épidémie du coronavirus. Au moins cinq millions de personnes ont été contaminées dans le monde. De la ville de Wuhan en Chine, le virus a parcouru tous les continents. Après avoir traversé l'Europe et l'Amérique du Nord, il s'est abattu sur l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud avec une ampleur dramatique. Alors, comment le virus se déplace-t-il ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.