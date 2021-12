Pots entre collègues, cantine d'entreprise... Ce que préconise le gouvernement pour les repas au travail

Outre une jauge minimum de 4m², l'exécutif préconise aussi de mettre en place des roulements pour la pause déjeuner et des plages horaires élargies. Les espaces dédiés doivent être réaménagés de façon à "permettre le respect des gestes barrières" et la mise en place de sens de circulation. Ces mêmes locaux doivent également être régulièrement aérés et désinfectés.

Enfin, les moments de convivialité - pots, fêtes de fin d'année - ne sont dorénavant "plus recommandés". "S'ils sont tout de même organisés, ils doivent se faire dans le respect des gestes barrières, et notamment de la distance de deux mètres entre chaque personne lorsque le port du masque ne peut être assuré", a précisé l'exécutif.

Une incitation négative qui décourage déjà de nombreuses structures. "On a un événement d’entreprise qui a été annulé : un apéro, que l’on n'a plus fait depuis deux ans. On tend l’oreille et on essaye de s’adapter", témoigne Benjamin Chalande, dirigeant de Lundi Matin.