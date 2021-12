Cinquième vague : les annonces de Jean Castex et Olivier Véran

Pour sauver Noël et éviter de nouvelles mesures restrictives, ce lundi soir, Jean Castex alerte. Accélérer les doses de rappel est donc une priorité. Les personnes les plus de 65 ans pourront désormais se faire vacciner sans rendez-vous. L’autre annonce concerne la vaccination des 5 - 11 ans dès le 15 décembre pour les plus fragiles et atteints de comorbidités. Et sous réserve de l’avis de la HAS d’ici la fin de l'année pour tous les autres enfants, à chaque fois sur la base du volontariat.