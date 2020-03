Comment le confinement se passe-t-il à La Réunion ?

En Outre-mer, 300 cas de malades touchés par le Covid-19 ont été recensés, dont 115 à l'île de La Réunion. Comme dans l'Hexagone, les écoles et les commerces ont été fermés et les rassemblements interdits. Les habitants ont ainsi été soumis à un strict confinement. L'aéroport est presque à l'arrêt mais le fret aérien lui, fonctionne normalement. Pour faire respecter les consignes, les patrouilles des forces de l'ordre sillonnent les routes. Et mercredi 25 mars, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de deux porte-hélicoptères vers les Antilles et l'Océan Indien.