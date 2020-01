Comment les habitants de Pékin font-ils pour lutter contre le coronavirus ?

Le bilan des personnes décédées en raison du coronavirus s'élève à 213 morts en Chine. Face à l'ampleur du phénomène, l'OMS a décrété l'urgence internationale. Dans la ville de Pékin, les 21 millions d'habitants sont terrés chez eux. Les supermarchés encore ouverts sont désinfectés pendant la journée. Pour l'instant, la ville compte un mort et 114 individus infectés par le virus. Les habitants prennent des précautions et restent prudents.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.