Comment les hôtesses de caisse sont-elles protégées face au coronavirus ?

Les hôtesses de caisse des supermarchés sont particulièrement exposées au coronavirus. Au vu de cette situation, les enseignes ont installé des plaques de protection afin de les isoler des clients. Elles sont également équipées de masque et de gants. Ces dispositifs sont-ils suffisants pour les rassurer ? Une chose est sûre, les gens sont devenus plus reconnaissants envers ces hôtesses.



