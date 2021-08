Comment s'est déroulée la première soirée confinée de la Guadeloupe ?

Derniers rayons de soleil, derniers instants sur la plage. Mercredi soir, il est 19 heures quand chacun doit remballer ses affaires, car à 20 heures commencent le couvre-feu et un confinement pour trois semaines. Une dernière nuit sans restrictions, marquée par l'amertume des Guadeloupéens et des touristes. De même pour les restaurateurs comme Stéphane, contraint désormais de fermer son bar dès 20 heures tous les jours. "Normalement on va au-delà de 23 heures. Là, on est obligé de dire aux personnes de partir", explique-t-il tristement.