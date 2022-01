VIDÉO - Comment savoir si l'on est hypersensible ?

Vous ne le remarquerez pas au premier coup d’œil mais Sarah est hypersensible. "En fait, on est surstimulé tout le temps. C’est comme si on était à vif. C’est comme si on était une grande table de mixage et que tous les curseurs étaient au maximum donc c’est comme si toutes les émotions étaient décuplées", témoigne-t-elle dans le reportage de TF1 en tête de cet article.