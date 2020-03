Comment se dire bonjour sans se faire la bise ou se serrer la main ?

Pour lutter contre le coronavirus, l'appel à se laver les mains régulièrement est la seule mesure sur laquelle tout le monde est d'accord. Alors qu'il est également recommandé d'éviter de se serrer la main, il n'est pas facile de changer ses habitudes pour se dire bonjour. Sur le marché de Bléré, quelques adeptes de la bise et de la poignée de main sont irréductibles. Pour d'autres, les consignes sont intégrées et les saluts se font d'un simple geste à distance.



