Comment sont fabriqués les compléments alimentaires ?

De la simple gélule au bonbon, les compléments alimentaires se déclinent sous toutes les formes. Fatigue, stress, immunité, plus d'un Français sur deux déclare en consommer. Les ventes de ces produits ont explosé depuis le début de l’épidémie de Covid-19 : plus 52% en un an. “Il y a eu quelques études qui ont été faites sur le zinc et la vitamine D, qui était importante dans l'immunité, vraiment spécifique au Covid. Sur ces deux produits là, on a remarqué des hausses assez impressionnantes”.