Comment travaillent les brigades Covid

Pour éviter que l'épidémie ne reparte, les foyers de contamination du virus devraient être isolés le plus vite possible un peu partout dans l'Hexagone. Des équipes vont donc remonter les emplois du temps des malades. En Île-de-France, l'AP-HP a également mis en place des sortes de brigades sanitaires, des bénévoles qui sont chargés de se rendre au domicile des patients. Notre équipe a suivi un binôme.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.