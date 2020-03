Compétitions sportives et spectacles annulés en masse : des conséquences économiques inquiétantes

Pour freiner le coronavirus, le ministre de la Santé a annoncé dimanche soir l'interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes. Une restriction qui a une énorme répercussion économique sur le secteur artistique, dont les pièces de théâtre et les spectacles. Elle implique des centaines de milliers d'euros de manque à gagner pour les producteurs. Le monde du sport n'est pas non plus épargné : certains matchs se joueront à huis-clos et d'autres ont été reportés.