Confinement : les rassemblements de plus de deux personnes interdits à Nancy

A Nancy (Meurthe-et-Moselle), il ne sera plus possible de faire du sport ou d'aller au supermarché à plus de deux. Dans tous les endroits publics de la ville, les rassemblements de personnes de plus de dix ans seront interdits dès ce vendredi, sous peine d'amende. Les jeunes seraient les principales cibles de ce nouvel arrêté préfectoral. Une mesure qui s'ajoute à un couvre-feu de 22h à 5h du matin. Des annonces plutôt bien accueillies par les habitants.