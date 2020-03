Confinement : comment ça se passe à La Réunion ?

En Outre-mer, 300 cas ont été recensés dont 115 à l'île de La Réunion. Comme dans l'Hexagone, les écoles et les commerces ont été fermés, les rassemblements interdits et le strict confinement est exigé. L'aéroport est presque à l'arrêt mais le fret aérien lui, fonctionne normalement. Pour faire respecter les consignes, les patrouilles des forces de l'ordre sillonnent les routes. Et mercredi soir, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de deux porte-hélicoptères vers les Antilles et l'Océan Indien.



