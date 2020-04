Confinement : la situation dans les Ehpad

À l'Ehpad Abrapa Thal Marmoutier dans le Bas-Rhin, tous les résidents doivent rester confinés. Le suivi des personnes est renforcé et la désinfection des chambres poussée. La visioconférence est désormais le seul lien possible avec les familles. Les soignants ont également dû s'organiser, car les visites médicales à l'extérieur et les examens sont impossibles. Tous les soins se font au sein de l'établissement.



