Confinement : le casse-tête autour des fondements juridiques des restrictions de libertés individuelles

Lors de son allocution lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé que le déconfinement devrait débuter progressivement le 11 mai. Le chef de l'Etat a par ailleurs invité les personnes âgées et les plus fragiles à rester confinées au-delà de cette date. Peut-on accorder des droits différents aux Français selon leur âge ou leurs conditions physiques ? Est-ce légal de limiter le déplacement d'une partie seulement de la population ? Un comité a été mis en place à Matignon. Il travaille sur ces questions qui divisent les médecins et les juristes. Un plan complet de sortie du confinement devrait être présenté d'ici la fin de ce mois d'avril.



