Confinement le week-end : pourquoi le Pas-de-Calais et pas la Seine-Saint-Denis ?

Des Calaisiens profitent d'un dernier bol d'air sous le soleil avant de passer leur week-end confiné. "On ne comprend pas pourquoi nous et pas les autres. Ce n'est pas logique", regrette une habitante. "On est puni", déclare un autre. Pour expliquer ce sentiment d'injustice, les riverains s'appuient sur le taux d'incidence. On compte 411 cas pour 100 000 habitants dans le Pas-de-Calais, autant qu'en Seine-Saint-Denis. Alors, pourquoi ce département francilien n'est-il pas lui aussi confiné ? Les autorités évoquent le taux d'occupation des lits en réanimation par des patients Covid : 146% dans le Pas-de-Calais contre 110 en Seine-Saint-Denis.

Dans un hôpital d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, chaque jour, pour éviter de saturer davantage les services, l'établissement doit refuser des patients. Mais, il bénéficie d'un atout de taille : sa proximité avec de nombreux autres hôpitaux franciliens. "On ne peut plus prendre des malades qui viennent de l'extérieur. On doit transférer. On peut d'ores et déjà transférer sur d'autres hôpitaux d'Île-de-France, essentiellement Paris qui a beaucoup plus de capacité d'accueil que la Seine-Saint-Denis", explique le docteur Alexandre Avenel, médecin réanimateur au centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois.