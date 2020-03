Confinement : les conseils de Thomas Pesquet

Après avoir vécu d'assez près une situation de confinement, Thomas Pesquet a réagi via une vidéo. Pour lui, face à la gravité de la situation, "la distanciation sociale et le fait de ne pas propager le virus vont sauver des milliers de personnes". Selon l'astronaute, l'astuce, c'est de rester occupé pendant la période de confinement. Et quand on commence à se poser des questions, il faut trouver des projets, faire du bricolage ou lire des livres.



