Confinement : les hôpitaux et les maisons de retraite devraient permettre la visite aux malades en fin de vie

Emmanuel Macron a annoncé que les hôpitaux et les maisons de retraite devraient permettre aux proches des malades en fin de vie de leur rendre visite. Ce qui était interdit depuis plusieurs semaines. Pour Guillaume Delalieu, ce serait une bonne nouvelle si la mesure des parloirs venait à être décidée. "Je suis favorable en y mettant toute la sécurité possible autour de cela pour permettre aux résidents de moins souffrir de l'éloignement de leurs proches", a-t-il ajouté par la suite.



