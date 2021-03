VIDÉO - Confinement partiel ou total, variants et nombre de morts : les mises au point du Docteur Kierzek

Alors que de nouvelles mesures sont attendues lors de la conférence de presse du Premier ministre, Jean Castex, le 6 mars prochain, le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l'Hôtel-Dieu et consultant TF1-LCI, revient sur la situation sanitaire en France et les décisions prises par le gouvernement. Interrogé sur la possible mise en place d'un confinement total,

le Dr Kierzek s'y oppose fermement : "Je suis contre le confinement total et je ne suis pas le seul. Quand on confine, on met tout le monde sous cloche et on sait qu'il y a des effets secondaires. Les gens ne supportent plus le confinement" (voir notre interview vidéo ci-dessus).

Pour le spécialiste, ce n'est pas le taux d'incidence qui doit dicter cette décision, mais les taux d'hospitalisation et celui de la mortalité, qui pour le moment sont stables et ne relèvent d'une tendance exponentielle. "Il n'y a donc pas de "situation catastrophique qui à date nécessite de confiner", nous assure-t-il.