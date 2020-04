Contamination sur le porte-avions Charles de Gaulle : le point sur la situation

Les 1 900 marins à bord du porte-avions Charles de Gaulle sont arrivés dimanche à Toulon. Les 50 cas de contamination au Covid-19 ont été les premiers à quitter le navire. Certains d'entre eux ont déjà été transférés à l'hôpital militaire de Toulon. Les autres membres de l'équipage sont en cours de transfert vers des lieux où ils seront confinés pendant deux semaines. Pour limiter la propagation de l'épidémie, ils ne peuvent pas non plus être en contact physique avec leur famille.



