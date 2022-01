Contaminés plusieurs fois : pourquoi ?

Infectés une deuxième fois par le Covid. C'est une mauvaise surprise pour David Giovannetti et sa fille Manon. Depuis début janvier le phénomène n'est plus si rare, certains sont mêmes tombés malades deux fois en un mois. La première contamination de David date de mai dernier. Il n'a d'ailleurs pas retrouvé l'odorat. Cette réinfection, il ne s'y attendait pas.

Avant l'arrivée d'Omicron, ces cas de réinfection étaient exceptionnels. Jusqu'alors, les différents variants qui se sont succédé étaient de proches cousins. Avec Omicron et ses 32 mutations, la situation est très différente. Selon une étude britannique, ce virus multiplie par cinq le risque de réinfection. Voilà ce qui explique ces réinfections, souvent plus modérées. La bonne nouvelle, c'est que notre système immunitaire ne comporte pas seulement des anticorps neutralisants, mais d'autres combattants grâce à la vaccination. Une troisième dose de rappel évite à 70% la contamination et à plus de 90% les formes graves.