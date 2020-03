Coronavirus : à quoi correspond le stade 2 de dangerosité ?

Maintenant que le virus est sur le territoire, l'objectif du gouvernement avec le stade 2 est d'empêcher que le germe se propage. Éviter les grands rassemblements et la surcharge des hôpitaux fait partie des mesures. D'autres sont encore plus surprenantes. Par exemple, les enfants qui étaient en colonie de vacances et qui étaient confinés jusque-là, peuvent retourner à l'école. Le confinement n'est plus une priorité.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.