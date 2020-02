VIDÉO - Coronavirus : à Wuhan, épicentre de l'épidémie, un hôpital construit en dix jours va accueillir des patients

Dans cette province du Hubei, la situation était catastrophique. Avec un virus qui ne cesse de toucher de plus en plus d’habitants, le personnel médical était débordé, les patients livrés à eux-mêmes, et les attentes, interminables et angoissantes. Un chaos que même l’organe du Parti communiste au pouvoir, pourtant peu enclin à l’auto-critique, a admis, la Commission municipale de la santé au Quotidien du peuple confiant que les établissements étaient "saturés".

Face à cet engorgement, la ville n’avait d’autre solution que d'engager la construction de deux hôpitaux d'un millier de lits chacun. Alors, de jour comme de nuit, les ouvriers étaient à l’œuvre. Sans relâche. Grutiers, plombiers, maçons, électriciens, … Ils se sont relayés sur un chantier faramineux afin de relever le défi.