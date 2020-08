Coronavirus : attention aux intox

Il y a quelques mois, certains pariaient que l'été mettrait fin à l'épidémie de coronavirus, mais c'est faux. Le virus est le même qu'en hiver et il a très peu muté depuis le début de la pandémie. Et même s'il y a moins de virus en période estivale, notre système immunitaire peut varier d'un jour à un autre en fonction de l'alimentation et du sommeil.



