Coronavirus : baisse du nombre de patients admis en réanimation

Depuis le début de la pandémie, le nombre d'admissions en réanimation est très surveillé. Celui-ci reste en effet un indicateur probablement plus important que le nombre de décès recensés dans les hôpitaux et les Ehpad. Depuis le 8 avril, le nombre de patients admis en réanimation a nettement baissé. "Ce sont les effets positifs du confinement", a expliqué le Pr Jean-Daniel Chiche, chef adjoint du service de réanimation à l'hôpital Cochin (AP-HP), à Paris (14ème).



